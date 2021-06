Op deze video zie je noodlanding en crash van het vliegtuig vol parachutisten bij de A50

De beelden zijn gedeeld via Twitter door Ton van Dijk uit Vaassen en gemaakt met een dashcam, een camera in de auto.

De bestuurder van de wagen reed net over de A50 bij Apeldoorn toen piloot Hans Swellengrebel zijn vliegtuig veilig en wel aan de grond zette. Het toestel had vlak na het opstijgen motorpech gekregen. Op de beelden is goed te zien dat het geen gemakkelijk landing was.