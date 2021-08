Op iedere lantaarnpaal langs de A50 twee ooievaars, kilometers lang. Wat is er aan de hand?

Het is een bijzonder gezicht, zoveel ooievaars bij elkaar, dat zie je niet vaak. ,,Maar juist nu, zie je dat wel veel,” vertelt Van Nee. Het zijn een paar factoren die samenkomen.



De ooievaars verzamelen zich in augustus voor de trek naar het zuiden. ,,Dan zoeken ze elkaar op. Ze zitten graag hoog. De IJssel ligt er vlakbij, waar veel voedsel voor ze is, dus die lantaarnpalen daar zijn een prima rustig plekje om je voor te bereiden op die lange reis.”