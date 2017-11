Opnieuw boom vernield door opgehitste vechthond

In de nacht van maandag op dinsdag fietste de getuige – zijn naam is bekend bij de redactie – over het plein. Rond 00.30 uur zag hij dat een man een vechthond aan het ophitsen was. Het dier werd vervolgens richting een boom gedirigeerd.

,,Hij was aangelijnd, maar stortte zich als een wilde op de boom’’, vertelt de fietser. ,,Het baasje hield ondertussen de lijn strak, zodat de hond alleen nog op zijn achterpoten stond. Heel bizar om te zien.’’

Politie

De getuige zei er wat van, maar stoppen deed hij niet. ,,Nee, ik keek wel uit! Straks stuurt hij die hond op mij af…’’ Hij belde wel de politie. ,,Maar ze hebben me inmiddels verteld dat ze aan de verkeerde kant van het station zijn geweest. De melding was blijkbaar niet goed doorgegeven.’’

De boom, een vliegden, is ten dode opgeschreven, stelt wijkbeheerder Gerard Dijkman die de schade de volgende ochtend ontdekte. ,,Ik dacht direct: hoe kan dit nou? Is er een auto tegenaan gereden?’’

Camera

De politie is de dader nog niet op het spoor. ,, En er hangen ook geen camera’s op dit plein’’, vertelt wijkagent Jan van Asselt. Mocht de dader gevonden worden, dan zal hij moeten opdraaien voor de kosten van het kappen van de boom en het planten van een nieuwe. Van Asselt: ,,Tja, zo gaat dat ook als je een auto kapot maakt. Of het nu per ongeluk is of met opzet.’’

Niet uniek