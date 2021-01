Opvallende misser van gemeente Apeldoorn bij reclamemast langs A1

Het is ongewenst, maar er is niets tegenin te brengen. De reclamemast langs de A1 bij Apeldoorn blijft om de zes seconden van boodschap wisselen. De gemeente Apeldoorn wil dat het beeld op de schermen minder vaak verandert, maar heeft dat niet goed vastgelegd.

De mast bij de afrit Apeldoorn-Zuid is sinds eind 2019 in gebruik. Er hangen twee led-schermen aan, zodat er reclames getoond kunnen worden aan het verkeer in beide richtingen.



Over de komst van de mast is uitvoerig gesproken. Uiteindelijk stemde een politieke meerderheid ermee in, met onder meer als voorwaarde dat de reclames ten minste tien seconden blijven staan.

Veiligheid

Verkeerskundigen van adviesbureau Goudappel Coffeng adviseerden dat voor de veiligheid. Hoe minder beweging er te zien is, hoe minder weggebruikers worden afgeleid.



De gemeente nam die norm over in het bestemmingsplan dat de gemeenteraad vaststelde. Dat stuk dient als basis voor de vergunning voor de mast. De gemeente heeft de 10-seconden-voorwaarde daarna echter niet verwerkt in de vergunning.

Onbegrijpelijk

Dat staat in informatie die burgemeester en wethouders hebben gegeven aan ChristenUnie. Die partij stelde vragen na een artikel in deze krant, waarin een vooraanstaand adviesorgaan van het kabinet de vloer aanveegde met de plaatsing van de mast.



Het College van Rijksadviseurs vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente hier toestemming voor gaf. Daarmee deed Apeldoorn ‘het landschap in de uitverkoop’.

Voorwaarde

Zowel dat college als de Stentor constateerde onder meer dat de schermen om de zes seconden een ander beeld laten zien. Daarop stelde de gemeente in november nog dat tien seconden als vergunningvoorwaarde gold. ‘En we hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat aan die voorwaarde feitelijk niet wordt voldaan.’ Nu moet ze daar dus op terugkomen.

Financiële gevolgen

Nadat de fout is ontdekt, heeft de gemeente de eigenaar gevraagd de wisseltijd alsnog aan te passen, schrijven burgemeester en wethouders. ‘Zijn reactie is echter dat verruiming verregaande financiële consequenties heeft voor de exploitatie van de mast en dat de exploitant om die reden de frequentie op zes seconden laat.’ Daarmee houdt het op: ‘Helaas kunnen wij (...) deze eenmaal verstrekte vergunning niet intrekken.’ Burgemeester en wethouders betreuren de gang van zaken.



De exploitant van de mast verwijst voor een reactie naar de eigenaar van de mast: de restauranthouder van de McDonald’s nabij de afrit. Die wil echter in het algemeen niet met de Stentor praten.

Blunderen

Volgens burgemeester en wethouders wordt er nog wel serieus gekeken naar plaatsing van zonnepanelen bij de mast. Dat zou er door overmacht tot nu niet van gekomen zijn. Iets zichtbaars doen met duurzaamheid was een toezegging om het project politiek geaccepteerd te krijgen. Verder heeft het volgens B en W met corona te maken dat aangekondigde Apeldoorn-promotie nog niet of nauwelijks op de schermen heeft gestaan: er waren afgelopen jaar geen grote evenementen.



ChristenUnie-fractievoorzitter Ben Bloem is niet onder de indruk. Tot op heden komt er ‘bar weinig terecht van alle argumenten die toentertijd zijn gebruikt om twijfelaars te overtuigen’, vindt hij. En nu de gemeente ook nog ,,kennelijk geblunderd heeft’’, verdient het hele project ,,niet de schoonheidsprijs.”

Volledig scherm De mast staat naast de carpoolplaats bij Apeldoorn-Zuid. © Maarten Sprangh