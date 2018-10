Orang-oetan verdrinkt in Apenheul na epileptische aanval

Bij Apenheul is gisteren een orang-oetan bezweken, mogelijk na een epileptische aanval. Dat heeft het Apeldoornse dierenpark zojuist bekend gemaakt. De 18-jarige Binti viel van een klimstructuur en belandde in het water, waarna ze om het leven kwam. Of epilepsie inderdaad de oorzaak is van haar val wordt nog onderzocht.