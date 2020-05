Orgelman moet centrum uit, winkelgebied mag niet te gezellig worden vindt gemeente Apeldoorn

Om 10 uur mag hij nog wel met z'n bakkie de Hoofdstraat op, maar om 11 uur moet hij weg zijn. En pas vier uur later is hij weer welkom in het winkelgebied. ,,Omdat we niet willen dat mensen het boodschappen doen als een uitje zien, past een sfeerverhoger als het draaiorgel nu niet in de binnenstad’’, zegt gemeentewoordvoerder Nanne Dorren.



Hij moet zich ernaar schikken, zegt Hendriks. ,,Ik heb nog gevraagd of ik tot 11.30 uur mag draaien, omdat ik dan m'n vaste rondje kan afmaken. Maar dat was onbespreekbaar.’’