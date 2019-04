Oud-jeugdspeler van Vitesse omgekomen bij autodrama op A1 bij Deventer

DEVENTER - Oud-jeugdspeler Ömer Doğan van Vitesse is maandagmorgen omgekomen bij het autodrama op de A1 in Deventer. Hij zat net als Brandon Leatemia, Damian Echter en Jeroen van Beek in de wagen die onderweg naar thuisstad Apeldoorn frontaal tegen een matrixbord bij afslag Deventer crashte.

Het betreft een Apeldoorns vriendenclubje - vertellen nabestaanden - dat gisterochtend terugkeerde van een feest in Enschede.

Alle inzittenden overleden door de klap, die zich rond 06:00 voltrok.

Intens tragisch

Op Twitter wenst voetbalclub Vitesse de nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte met het verlies. ‘Intens tragisch is het overlijden van vier jongeren na een fataal ongeluk op de A1. Wij zijn in het bijzonder geraakt door het overlijden van Őmer Doğan, oud jeugdspeler bij Vitesse', schrijft de club.

Ömer speelde zes jaar in de jeugd van Vitesse. Hij kwam in alle leeftijdscategorieën uit voor de district-selecties van de KNVB. De laatste jaren speelde hij bij de Apeldoornse club Columbia. De club is verslagen en in diepe rouw en heeft alle activiteiten van de komende week geschrapt.

Vierde naam

De namen van slachtoffers Brandon Leatemia, Damian Echter en Ömer Doğan werden door voetbalclubs en nabestaanden al eerder naar buiten gebracht. Wie het vierde slachtoffers was bleef langer onbekend.



Dat vierde slachtoffer is Jeroen van Beek, zo laten de ouders van Van Beek dinsdagmiddag via Eddie Zeën aan de Stentor weten. Zeën is voorzitter van voetbalvereniging Columbia, waarvoor Echter en Dogan in het eerste speelde.

,,Jeroen van Beek was geen lid, maar kwam best vaak voetbal kijken bij zijn vrienden Damian en Ömer. Dat deed hij samen met Brandon, ook een vriend en ook slachtoffer in dit drama. De ouders hebben mij gevraagd zijn identiteit en naam te geven.’’ Alle jongens speelden voor meerdere clubs in Apeldoorn.