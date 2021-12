Over de sloot en door de weilanden: zo verdwijnt in een nachtje een vermogen aan Veluwse landbouwmachines

Het is zaterdag rond 04.30 uur, als Henry Kamphuis stro wil pakken voordat hij zijn vee gaat melken. Maar als hij in de loods komt, staat zijn verreiker met kuilhapper (een bak vooraan de machine om voer mee te snijden) er niet meer.



,,Ik ben nog rond gaan kijken. Maar niks te vinden. Toen zag ik verse sporen in de modder op het kavelpad. ‘Oh nee, dat is niet goed’, dacht ik.’’ Zijn machine, met een waarde van 60 tot 70 mille, is gestolen in Oene. Zonder dat iemand het heeft opgemerkt.