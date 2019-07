Pand in Apeldoorn stort deels in: één gewonde

Volgens onbevestigde berichten zou er explosie hebben plaatsgevonden. Volgens agenten hebben omwonenden een luide knal gehoord.



Het slachtoffer lag onder het puin en werd bevrijd door de brandweer. Hij zou letsel aan zijn buik en hoofd hebben.



Onder meer de traumaheli werd opgeroepen, hulpdiensten gingen met spoed naar de plek van het ongeval. De helikopter landde aan het begin van de avond op het Marktplein in de stad. De straat is afgezet.



Een arts van het medisch team van de traumaheli is meegegaan met het slachtoffer in de ambulance. Die is met spoed onderweg gegaan naar het ziekenhuis.



In het pand vonden naar verluidt werkzaamheden plaats. Het is niet bekend of die het instorten hebben veroorzaakt.