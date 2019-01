Pas op: kans op gladde wegen in Gelderland

In de nacht en ochtend is er in het hele land kans op lokale gladheid door bevriezing van natte wegdelen. Vanaf 23.00 uur heeft het KNMI code geel afgegeven voor Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Vanaf 01.00 uur is code geel in heel het land van kracht.



De waarschuwing geldt tot dinsdagochtend 11.00 uur. Tot die tijd worden verkeersdeelnemers geadviseerd weerberichten en waarschuwing van het KNMI te blijven volgen.