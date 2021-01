Persoon valt uit raam: traumahelikopter landt midden in woonwijk Teuge

Om 12.40 uur zijn de diensten opgeroepen om hulp te verlenen aan een slachtoffer in de Bleriotstraat. Daarbij werd ook een traumahelikopter opgeroepen, die onder bekijks van buurtbewoners een stukje verderop landde.



Het slachtoffer is, na behandeling in de ambulance, met spoed vervoerd naar het ziekenhuis in Zwolle. Een arts uit de traumahelikopter reed mee in de ambulance.