Piet uit Enschede zet 19 nieuwe Porsches 911 GT3 op Marktplaats

ENSCHEDE - Te koop aangeboden in Enschede: splinternieuwe Porsche 911 3.8 GT3. Kosten: 134.500 euro. Per stuk, want Piet Oldenhof biedt er meerdere te koop aan op internet.

'Ruim 18 dezelfde nieuwe GT3's op voorraad', luidt een deel van de beschrijving op Marktplaats. Hoeveel precies? "Negentien", aldus Piet Oldenhof. Allen uitgevoerd met het Clubsport Pakket, sportstoelen en een externe brandstoftank. Pk's: 476, cilinders: zes, cilinderinhoud: 3800 cc.

Tussenpersoon

Enschedeër Oldenhof is niet de eigenaar van de bolides, die volgens de advertentie op Marktplaats zijn gebouwd in 2015 en nul kilometers op de teller hebben staan. "Ik probeer ze te verkopen voor een rijke, buitenlandse industrieel." Wie het is, wil Oldenhof niet zeggen. "Die man heeft geen zin in al die aandacht. Het is in ieder geval iemand met heel veel poen. Een beroemdheid? Voordat ik deze samenwerking aanging, kende ik hem nog niet." Hoe die bij hem terecht is gekomen? "Ik doe wel eens wat met dit soort auto's", aldus de voormalige BMW-dealer, tegenwoordig eigenaar van Oldenhof Auto's. Om het nog ingewikkelder te maken: Oldenhof zelf heeft contact met een andere zakenman, die op zijn beurt het directe contact met de eigenaar van de GT3's onderhoudt.

Volgens Oldenhof wilde de puissant rijke zakenman een raceteam opzetten, maar liep dat plan stuk. De auto's - allemaal in het wit, want er zouden reclamestickers op komen - had ie toen al gekocht. "In totaal 22, plus allerlei reserveonderdelen zoals spoilers, banden, velgen en wielen. Maar hij komt niet uit een echt autoland. Ze racen er wel, maar dat is het dan ook. En als je een raceteam wil beginnen, heb je behalve auto's en coureurs ook ook twintig à vijfentwintig mecaniciens nodig. Als het er niet meer zijn. Aan dat laatste had ie niet gedacht."

Korting

En dus wilde hij van een groot deel van zijn wagenpark af. "Drie Porsches heeft hij gehouden, de rest staat dus te koop. Het liefst verkoopt hij ze in één keer aan één koper. Of je dan als koper korting krijgt? Als je ze alle negentien koopt, durf ik wel te zeggen dat ze voor 121.500 euro per stuk weg mogen."

De Porsches staan sinds 10 december online. Tot nu toe zijn het volgens Oldenhof vooral journalisten die contact opnemen, of mensen die één of hooguit twee Porsches willen kopen. Maar die groep is dus kansloos. "Eén of twee mensen hebben interesse getoond in het hele pakket." Nog niemand heeft doorgepakt.

Steeds duurder

Maar ja, wat moet je ook met negentien Porsches? "Kopen als investering", zegt Oldenhof resoluut. "Deze verzameling is vooral interessant voor iemand die veel geld heeft en dat niet op de bank wil laten staan. Auto's zoals deze stijgen in waarde naarmate ze ouder worden. Ik ken iemand die voor 180.000 euro een Porsche GT3 4 liter heeft gekocht. Binnen een maand kon ie er 280.000 euro voor beuren. Heeft ie voor gepast. Hij verkoopt 'm alleen als ie er 450.000 euro voor krijgt. Wie interesse heeft in deze negentien Porsches moet behalve geld ook race-ervaring hebben of super gek zijn van raceauto's. Overigens mag je er ook de gewone weg mee op."

Wie in Enschede een glimp van de Porsches wil opvangen, heeft pech. "Ze staan in een grote hal in het land waar die zakenman woont." Oldenhof twijfelt niet aan de echtheid. "Ik heb foto's ontvangen, plus certificaten van echtheid." En wat als je echt interesse hebt? "Dan vliegen we er naartoe. Niet voor de lol natuurlijk. Gegadigden moeten dan een letter of interest (intentieverklaring, red.) ondertekenen. Maar eerst moeten ze contact opnemen met mij."

Provisie

Als Oldenhof de negentien bolides verkoopt, houdt de Enschedeër er zelf een kleine dertig mille aan over. "Voor elke verkochte auto krijg ik 1.500 euro."

Volledig scherm Het interieur van de Porsche 911 GT3. © Eigen foto