Pieter van Vollenhoven zet Tweede Kamer op scherp over veiligheid: ‘Er wordt fors gesjoemeld met de regels’

Hij reageert daarmee op een motie van CDA’er Anne Kuik, die in de Tweede Kamer is aangenomen. Die motie roept - in het licht van het toeslagenschandaal - de regering op binnen een jaar wetsvoorstellen in te dienen die onafhankelijkheid van toezichthouders beter borgt.



Als oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Stichting Maatschappij en Veiligheid hamert Van Vollenhoven daar al jaren op. Hij zegt te hebben ervaren dat onafhankelijk toezicht niet vanzelfsprekend is.



,,Zowel bij de onafhankelijke onderzoeken, alsmede de verhalen van onderzoeksjournalisten en klokkenluiders blijkt voortdurend dat fors kan worden gesjoemeld met de regels, veelal uit economische motieven, omdat veiligheid wordt gezien als een kostenpost. Dat kon jaren, zelfs tientallen jaren voortduren zonder dat er een correctie op plaatsvond.’’