‘Pistachebende’ slaat toe in Oosten: geen handjevol maar zakken vol

In zowel Deventer als Steenwijk liepen vorige week pistachenotendieven tegen de lamp die de plaatselijke Lidl bestalen. In Deventer waren het vier Roemenen (twee mannen van 42 en 35 jaar en twee vrouwen van 40 en 36 jaar), die werden aangehouden na de diefstal. In hun auto: tientallen zakken pistache- en cashewnoten en ook andere dure consumptiegoederen.



In Steenwijk ging het om twee Roemeense mannen van 21 en 29 jaar. In een sporttas in hun voertuig werden liefst 59 groene zakjes gezouten ‘Pistachio’s’ van Lidl-huismerk Alesto (3,40 euro maar deze week in de aanbieding, twee voor 5,50!) aangetroffen. Geen van de verdachten heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Alle verdachten zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechtbank laat weten dat vijf van de verdachten nog eens 14 dagen in bewaring moeten blijven.