Poging tot doodslag op klaarlichte dag: baksteen van 4 meter hoog op het hoofd van een man kapot gegooid

Het incident vond (ironisch genoeg) plaats aan de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn, achter het Centraal Station, op het plein voor Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Aventus.



De kracht waarmee de baksteen op het hoofd van het slachtoffer terecht kwam, was zo hevig dat de steen doormidden brak. De dader maakte zich na het incident direct uit de voeten.



Hevig bloedend

Het slachtoffer is hevig bloedend naar de huisartsenpost gebracht waar hij aan zijn verwondingen is geholpen. Op de plek van het incident lag een flinke plas bloed, maar naar het zich laat aanzien vallen verdere gevolgen voor het slachtoffer relatief mee.



,,Het had veel erger kunnen aflopen’’, meldt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. ,,Dit was echt levensgevaarlijk.’’