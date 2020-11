Politie arresteert verdachte vanwege betrokkenheid bij de dood van vrouw in Nijkerk

De politie kan nog niets bekendmaken over de identiteit van de verdachte of de toedracht van het dodelijke incident. De woning waar de overleden vrouw is aangetroffen, is sinds dinsdag hermetisch afgesloten met linten en schermen.



De politie plaatste later op de avond een delict-unit, zodat het Forensisch Onderzoeksteam en de Landelijke Eenheid makkelijk op locatie kunnen overleggen. De politie is in en rond de woning aan het Brücknerlaantje bezig geweest met technisch en tactisch onderzoek. Ook zijn buren gehoord.