Politie bezoekt 400 kopers illegaal vuurwerk in deze regio

De politie bezoekt 400 adressen in Oost Nederland op zoek naar illegaal vuurwerk. Vanuit die plekken zijn via Poolse webshops illegale explosieven besteld.

Politie voor de deur aan de Eekschillersweg in Nunspeet. De agenten hebben het adres gekregen van de landelijke politie.

Hier woont iemand die illegaal vuurwerk heeft besteld. Hoe weet de politie dat? Simpel: het korps rolde de afgelopen tijd vier grote Poolse webshops op die via postpakketten illegale explosieven verstuurden.

De betalingen zijn via internet gedaan. De politie heeft al die rekeningnummers nagetrokken en zo ruim 2000 adressen verzameld, waarvan 400 in dit deel van het land. Bij elk van die adressen wordt door de regiokorpsen aangebeld. Zo ook in Nunspeet dus, waar aan die Eekschillersweg 44 kilo in beslag wordt genomen. De koper kan een proces verbaal verwachten en krijgt mogelijk nog een taakstraf of boete.

Rondneuzen

Hoe gaan die bezoekjes in z’n werk? De politie belt gewoon aan en mag geen huiszoekingen doen, zoals na een ernstig misdrijf. Maar agenten mogen binnen wel rondneuzen.

Volgens Robbert Salome van de politie wordt het vuurwerk dan vaak al gevonden. ,,Omdat het in grote dozen zit. Bovendien hebben wij het vuurwerk niet nodig om in te grijpen. We weten immers al zeker dat iemand het besteld heeft. Dat is al strafbaar. Want elk vuurwerk dat uit het buitenland komt, is per definitie illegaal.”

Salome stelt dat met het uit de lucht halen van de vier Poolse webshops – Bombashop, Ultrasshop, Pyrofans en Psycho-effect – zo’n 80 procent van de online handel platgelegd is. ,,Er zullen altijd websites tussendoor glippen. Maar hiermee is de handel wel een enorme slag toegebracht.” Dat gebeurde in samenwerking met de Poolse politie. Die arresteerde bijna veertig verdachten.

Niet opvallen

Jarenlang was het een kat en muis-spel met de Poolse verkopers van illegaal vuurwerk. ,,Wij proberen die pakketjes er tussenuit te pikken. We herkennen bijvoorbeeld de tape, de manier waarop het is ingepakt. En uit welk land de post verstuurd wordt. Toen ze dat ontdekten, zijn de verkopers het vanuit Duitsland gaan versturen. Daar kwamen wij dan weer achter. Vervolgens probeerden ze het bij de Bruna en Primera in Nederland. Alles om maar niet op te vallen. We hebben onlangs 2800 kilo bij een postkantoor onderschept.”

Bij de post werden de laatste maanden nog eens 130 pakketjes er tussenuit gehaald. In totaal is er nu 44.000 kilo in beslag genomen, bijna het dubbele van vorig jaar. Een toename die mede wordt veroorzaakt door alle huisbezoeken die nu plaatsvinden. ,,De online handel is heel gevaarlijk.

Ten eerste omdat ook kinderen met een eigen rekening kunnen bestellen. Vroeger zouden die een auto hebben moeten regelen om de grens over te rijden, nu krijgen ze het thuisgestuurd. Dus tegen ouders zou ik willen zeggen: let op! Ten tweede zijn de pakketen zelf heel gevaarlijk. Cobra’s bijvoorbeeld, dat zijn bommen. Daar blaas je zo een auto mee op. Je moet er niet aan denken dat zo’n pakketje per ongeluk ontploft bij een servicepunt van de post of in de auto van een postbezorger.”

Speurhonden

Volgens PostNL is dit overigens nog nooit gebeurd. Bij dat bedrijf wordt zelfs met speurhonden naar verdachte pakketjes gezocht. ,,Wij mogen ze vanwege het postgeheim echter nooit zelf openen, dus dat gebeurt door de inspecteurs”, stelt een zegsvrouw.