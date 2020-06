Politie haalt auto met wiebelende balk op dak van de A50: ‘levensgevaarlijk’

Volgens de politie betrof het een lading van 8.5 meter die ook nog eens aan alle kanten bewoog. ‘De bestuurder gaf aan dat hij op deze manier een rit van 180 kilometer gepland had. Dit kon echt niet! De bestuurder ontving een proces-verbaal en de lading bleef in Epe achter’, schrijft ze op Facebook.



Grote vraag is natuurlijk wat wel mag. Voor personenauto’s en bedrijfswagens tot 3.500 kg geldt dat ondeelbare lading maximaal 1 meter voor én achter de auto uit mag steken. Markering van deze lading is overigens niet verplicht.