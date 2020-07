Politie in Apeldoorn plukt gepimpte Ford ‘Ka-brio’ met zwembad achterin van de weg

Aan de gestelde eisen om op de openbare weg te rijden, deed de verbouwde Ford Ka van Boaz van Boggelen niet meer. Desalniettemin besloot de bekende YouTuber uit Amersfoort, net als een dag eerder, met zijn vrienden in de zogeheten ‘Ford Ka-brio’ te gaan toeren.



De influencer, met 469.000 abonnees, nam zelf plaats in het onorthodoxe zwembad terwijl hij een video voor zijn YouTube-kanaal opnam. Het ritje bleek van korte duur. Een bezoekje aan de McDrive verliep nog gesmeerd, maar even later spotte de politie het voertuig.