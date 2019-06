Politie onderzoekt mogelijke schietpartij in woonwijk Apeldoorn

Om 23.55 uur werd de politie opgeroepen vanwege het incident. Volgens een bewoner van het naastgelegen appartementencomplex ging het om drie of vier schoten.



Meerdere politieauto's kwamen ter plaatse en de straat werd afgezet voor onderzoek. Ook werden er speurhonden ingezet om eventuele sporen te ontdekken.



Tot op heden is er voor zover bekend niemand aangehouden. Het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. De politie vraagt mensen die tips hebben, contact op te nemen met 0900-8844.