Politie pakt ‘oplichters’ naast A1 bij Uddel: drie arrestaties

Eerdere berichten over politie-agenten die met getrokken pistolen de mannen uit de auto praatten, worden door de voorlichter tegengesproken. Op foto’s is te zien hoe de politie met zeker drie auto’s, twee motoren en een busje in actie kwam.



De verdachten werden gepakt in de berm van de N302, direct na de afrit van de snelweg. Dat gebeurde na een tip van een getuige. Ze zaten in een donkerblauwe Peugeot 206 die na een stopteken aan de kant werd gezet.



De politie heeft de auto van de verdachten meegenomen.