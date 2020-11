Politie rukt uit voor gewonde bij hotel Van der Valk

Een medewerker van Van der Valk bevestigt dat de hulpdiensten naar het hotel zijn uitgerukt na een melding van een gewond persoon, maar kan verder niets zeggen. De politie weet ook nog niet veel meer.



,,Een incident waarbij een persoon gewond is geraakt’’, zegt politiewoordvoerder Jacqueline Rustidge. ,,Hoe dat exact is gebeurd weten we nog niet. We doen nog onderzoek naar de toedracht.’’