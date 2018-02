Politie schiet bij poging gevluchte crimineel te pakken in Apeldoorn

De man verbleef in een forensisch psychiatrische kliniek, nadat hij eerder een straf in de gevangenis uitzat.

Hij wist dinsdag te ontkomen bij een bezoek aan de tandarts in Zutphen. De politie kwam hem op het spoor en hoopte hem zondagmiddag aan te houden bij een supermarkt aan de Snijdersplaats. Daarbij zou de man plots zijn ingereden op agenten van een landelijke eenheid. Dat was reden om een schot te lossen.

Razendsnel

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De gezochte voortvluchtige wist uiteindelijk te ontkomen. Hij is opnieuw spoorloos. Volgens getuigen vluchtte de man in een witte Volkswagen Golf. Woordvoerder Wim de Bruin van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie kon zondag niet aangeven waarvoor de betreffende man is veroordeeld.