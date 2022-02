Politie schiet gericht bij dreigende situatie op azc Harderwijk, man in been geraakt

Beenletsel

De situatie bleef bedreigend. Daarop is gericht geschoten. De verdachte is daarbij in zijn been geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche is ingelicht omdat er politieschoten gelost zijn en gaat onderzoek doen naar de toedracht.



Op het voormalige kazerneterrein Noord-Kranenburg in Harderwijk is in oktober 2016 een tijdelijk azc gerealiseerd om asielzoekers op te vangen. De opvanglocatie biedt plaats aan 800 bewoners. De ligging van het azc in Harderwijk is bijzonder omdat het midden in een woonwijk ligt.