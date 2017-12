Politie treedt hard op bij jaarwisseling

De harde aanpak van de politie als het misgaat, is ingegeven door de kracht van het zware illegale vuurwerk dat in omloop is. ,,Tegen een Cobra 6 biedt zelfs het ME-tenue te weinig bescherming. Je zou een bompak moeten dragen zoals de EOD'', zegt Bert Stronks van de politie.

Gelderland-Zuid

Traditioneel is de jaarwisseling onrustig in Den Haag, Utrecht en in de Biblebelt. Dat blijkt uit onderzoek van de politieacademie. Voor Oost-Nederland ligt het zwaartepunt in het district Gelderland-Zuid (Nijmegen, Tiel en omstreken). Daarbinnen krijgt basisteam De Waarden (Rivierenland) de meeste aandacht. Het gaat het vaakst mis in de dorpen Beesd, Dodewaard en Waardenburg.

Allerhoogste geweldsniveau

Stronks: ,,99 procent van de mensen wil een feestje. Als het aan ons ligt, blijft het gezellig en staan we tussen de mensen. Maar als een situatie escaleert en de ME op linie gaat staan, schakelen we direct naar het allerhoogste geweldsniveau.''

Hondengeleiders

Hoeveel mensen en materieel de politie in Oost Nederland inzet, geeft Stronks niet prijs. Gelderland-Zuid vult lokale teams aan met flexibel inzetbare mobiele eenheid. Deze flex-ME'ers kunnen zo nodig snel hergroeperen tot een ME-sectie of peloton. Hondengeleiders worden verdeeld en ingezet waar nodig. Er is capaciteit van de politiehelikopter gereserveerd. Zo nodig is er samenwerking met Utrecht en Brabant.

Straffen