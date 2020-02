Politie treft drugslab aan in Apeldoorn, man uit Amsterdam (48) aangehouden

,,We hadden het vermoeden dat in het pand een synthetisch drugslab zou zitten. En dat hebben we ook daadwerkelijk aangetroffen’’, meldt politiewoordvoerder Sigrid Passchier.



Het lab in de wijk Welgelegen wordt momenteel door de leden van de dienst Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ontmanteld. Ook de brandweer is ter plaatse.