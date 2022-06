Politie valt café in Apeldoorn binnen: mannen liggen met handen achter hoofd op straat

Bij de inval in winkelcentrum De Eglantier kwam een groot aantal agenten in actie, waaronder een onopvallende eenheid. Ook werden politiehonden ingezet.

Wat de precieze aanleiding was voor de inval, was aanvankelijk nog onduidelijk. Volgens een omstander werd het café na de inval zeker een uur lang omsingeld.



In de loop van de nacht werd duidelijk dat het café was aangemerkt als drugspand. Op initiatief van de burgemeester is het pand gesloten en verzegeld.