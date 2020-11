Politie weet nog altijd niet waar bestuurder van bij Putten verongelukt transportbusje uithangt

Aan de hand van het kenteken is hij wel opgespoord, maar of hij op het moment van het ongeval het busje bestuurde kan de politie niet zeggen. ,,We hebben hem telefonisch gesproken, maar hij wilde niet zeggen waar hij op dat moment verbleef’’, aldus woordvoerster Marloes Ballast, om er aan toe te voegen: ,,Dat is hij ook niet verplicht.’’

Ballast zegt dat eerder op de avond agenten het busje hadden aangehouden en dat na een alcoholcontrole het rijbewijs van de bestuurder was ingevorderd. Later raakte het bus op de Beulekampersteeg, een weg in het buitengebied tussen Putten en Nijkerk, van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Der voorzijde raakte flink beschadigd.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de bestuurder in geen velden of wegen te bekennen. Met speurhonden werd vrijdagavond laat gezocht, maar hij werd niet gevonden. Volgens agenten moet de bestuurder bij de klap wel gewond zijn geraakt. Toch kon de persoon in kwestie wegkomen van het wrak - maar de vraag was waarheen. En dat wist de politie zaterdagochtend nog steeds niet, ondanks telefonisch contact.

Volledig scherm Een van de honden waarmee de politie speurde naar de verdwenen bestuurder van deze transportbus. © NewsUnited/Damian Ruitenga

