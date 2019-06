Politie zoekt met alarmpistool schietende snorfietser: ‘Dit is gewoon achterlijk gedrag’

Om 23.55 uur werd de politie opgeroepen vanwege het incident. Volgens een bewoner van het naastgelegen appartementencomplex ging het om drie of vier schoten.



Meerdere politieauto’s kwamen ter plaatse en de straat werd afgezet voor onderzoek. De agenten droegen kogelvrije vesten. Ook werden er speurhonden ingezet om eventuele sporen te ontdekken.



Op basis van de hulzen die even verderop zijn gevonden concludeert de politie woensdagochtend dat de schutter een alarmpistool gebruikte. Hij reed weg op een snorfiets.



Er wordt nog gezocht naar de man, die meerdere bewoners heeft laten schrikken. ,,Dit is gewoon achterlijk gedrag’’, aldus een politie-woordvoerder.



Tot op heden is er voor zover bekend niemand aangehouden. Er raakte niemand gewond. De politie vraagt mensen die tips hebben, contact op te nemen met 0900-8844.