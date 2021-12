Politiemacht houdt verdachte overval 70 kilometer verderop aan; Fiat 500 klemgereden

De verdachten hebben woensdagochtend een overval gepleegd op een huis aan de Mergellaan in de wijk Steenkamp. Zij dragen zwarte kleding en mogelijk een bivakmuts. De twee gingen er volgens de politie vandoor in een zwarte Fiat 500.



Aan het einde van de ochtend heeft de politie één van verdachten gearresteerd aan de Ans van de Berglaan in Enschede, zo’n 70 kilometer verderop. De verdachte is overgebracht naar het bureau. Vlak voor de aanhouding zijn door omstanders schoten gehoord.



Het is onbekend of hierbij iemand gewond is geraakt. Het voertuig waarin de verdachte zat, was volgens de politie vermoedelijk betrokken bij de woningoverval in Apeldoorn.