Psycholoog die stiefzoontjes betastte, hoort beroepsverbod eisen

,,Deze feiten zijn gepleegd door een man op leeftijd met een rijke levenservaring, met een bovengemiddelde intelligentie, kijkend naar zijn beroep. Een man die weet hoe kwetsbaar kinderen kunnen zijn en weet wat de gevolgen kunnen zijn van deze feiten. En toch beging hij deze misstap.’’ Het OM heeft het over een misstap in de privésfeer.



De Apeldoorner weet inderdaad wat de gevolgen zijn; hij vertelde de rechtbank dat hij op zijn twaalfde seksueel is misbruikt. Hij schetste de context waarin hij deze fout beging: een streng gereformeerde opvoeding waarin nooit over emoties werd gepraat, hoge werkdruk en te veel eisen aan zichzelf stellen. ,,Ik was mezelf niet meer, ik raakte in verwarring, ik werd onverschillig. Ik ging bijna kopje onder. Het was een soort hogedrukpan, daar is in die richting (het betasten van de kinderen, red.) de druk ontsnapt.’’