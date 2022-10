Raakt het ooit zo populaire jarendertighuis uit de gratie? ‘Nieuwbouw profiteert van energiecrisis’

Het is allemaal wel best met die authentieke stijl en sfeer van die dertigerjarenhuizen. ‘Energieslurpers’, vinden steeds meer huizenkopers. Ze staan nu in de rij voor een -energiezuinig- nieuwbouwhuis.