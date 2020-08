Recherche wrijft in de handen na zeer klungelige ramkraak bij supermarkt in Heerde

Ondanks dat de politie zeer snel ter plaatse was na de inbraakmelding waren de daders al gevlogen. De politie heeft een aantal voorwerpen veilig gesteld en dat bleek een feest voor de recherche. Op de spullen zaten voldoende bruikbare sporen, zoals vingerafdrukken. Het inbrekersduo was namelijk vergeten om handschoenen mee te nemen.



De politie Zwolle werd ook gealarmeerd voor de ramkraak en reed vervolgens naar de snelweg A50 om een strategische positie in te nemen om de vluchtende ramkrakers eventueel te onderscheppen. Voor zover bekend zijn er nog geen arrestaties verricht.



De bedrijfsleider van de supermarkt was na de kraak ook snel ter plaatse. Hij besloot dat de winkel om 07.30 uur gewoon open kon gaan, aangezien de buit gering was en de schade aan het pand in de loop van de dag wel kon worden gerepareerd. De camerabeelden van het klungelige ramkraakduo zijn overhandigd aan de politie.