Rechter velt binnen één dag oordeel over Molukse eis: herdenking in theater Orpheus in Apeldoorn

De Molukse regering in ballingschap - de RMS (Republiek Maluku Selatan) - wil de 69ste viering van het uitroepen van de republiek op 25 april vieren in het Apeldoorns theater Orpheus.



Het theater meent dat ze de veiligheid niet kunnen garanderen. De RMS denkt daar anders over en hoopt via de rechter haar gelijk te halen. Er waren twee zittingszalen vrijgemaakt om iedereen van een plek te kunnen voorzien. Het kort geding trok zo’n honderd mensen die met Molukse vlaggen wapperden, met spandoeken zwaaiden en muziek maakten.



RMS en Orpheus zijn bepaald geen onbekenden van elkaar. De afgelopen tien jaar vierde de regering in ballingschap in het theater de ‘verjaardag’ van haar republiek. Die RMS-dag gaat jaarlijks gepaard met de komst van vele honderden motoren die in colonne naar Apeldoorn rijden. De twee partijen hebben tot vorig jaar een contract dat toen afliep . De directie van Orpheus wil dat contract niet verlengen, tot ergernis van de RMS-organisatie.