Reddingsactie kippen in gekantelde truck op A50 in volle gang

De snelweg tussen de afslag Heerde-Zuid en Epe werd vanmorgen geblokkeerd toen de vrachtwagen, die onderweg was naar een slachterij in Epe, door nog onbekende oorzaak in een slip raakte en gekanteld terecht kwam op het wegdek. Het veroorzaakte ook nog een verkeersinfarct tussen beide plaatsjes op de Veluwe.