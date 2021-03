Regionale politici verbinden zich aan Akte van Oost, om regio in Den Haag op de kaart te zetten

In deze akte verklaren zij zich in te zetten voor de economie van Oost-Nederland en voor andere belangrijke thema’s als wonen, bereikbaarheid, landbouw en natuur, de energietransitie en de inzet van nieuwe technologie. Het is voor het eerst dat een brede vertegenwoordiging van kandidaat-Kamerleden in aanloop naar de verkiezingen een dergelijke regionale verklaring presenteren.

Hele politieke spectrum

De negen kandidaat-Kamerleden die meedoen zijn van de partijen SP, GroenLinks, PvdA, Volt, D66, CDA, VVD, CU en SGP. Er doen geen kandidaten van partijen als Fvd en PVV mee. Naast politici die zeker lijken van een zetel, zoals Rob Jetten van D66, gaat het ook om politici die maar moeten hopen dat hun partij voldoende zetels binnenhaalt, zoals Charlotte Brand van de PvdA.



De betrokken kandidaat-Kamerleden ondersteunen in de Akte van Oost de oplossingen en innovaties in Gelderland en Overijssel, zodra zij in de Tweede Kamer gekozen zijn. Het gaat onder meer om bedrijvigheid, innovatie en de inzet om te zorgen voor goede en betaalbare woningen. De politici beloven zich onder meer in te zetten voor voldoende stikstofruimte om de bouw van woningen mogelijk te maken in Oost-Nederland. Ook willen ze dat werken over de grens met Duitsland makkelijker wordt.

Politieke verschillen

Commissaris van de Koning Andries Heidema van Overijssel is erg blij met de Akte: „Het is toch wel uniek te noemen dat kandidaat-Kamerleden uit onze provincies voorafgaand aan de verkiezingen met een dergelijke verklaring komen. Er blijven politieke verschillen, maar voor de kiezer is het ook mooi om te zien dat partijen elkaar voor belangrijke thema’s in Oost-Nederland juist weten te vinden.”



Collega John Berends van Gelderland noemt het ‘veelbelovend voor de samenwerking met Den Haag in de komende jaren’.



Eerder presenteerden beide partijen het plan om in 2021 25 kamerleden uit het oosten in de kamer te krijgen. Dat lijkt bij lange na niet te lukken. Uit de regio waarin de Gelderlander verschijnt staan er zo'n 8 politici op een verkiesbare plek.

Gelderland ondervertegenwoordigd

Cijferbureau LocalFocus heeft in kaart gebracht waar alle 1.582 kandidaten wonen. Ondervertegenwoordigd zijn vooral Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Zuid-Holland is het zwaarst oververtegenwoordigd. Ruim 21 procent van de Nederlanders woont in die provincie, terwijl maar liefst 27 procent van de kandidaten voor de Tweede Kamer hier vandaan komen. Er staan naar verhouding ook veel politici uit Noord-Holland op het stembiljet.



Van de 1.143 kandidaten die uitkomen voor een partij die op dit moment in het voor hen gunstigste geval minimaal één zetel in de peilingen heeft, is ruim 38 procent vrouw. Als we ook de kleine partijen meenemen in de vergelijking is dit 37 procent.

