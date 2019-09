Restaurant De Rietstulp in Oene volledig verwoest door grote brand

De Veiligheidsregio liet al snel weten dat de brand volledig uitslaand was en dat brandweerlieden het restaurant niet meer veilig binnen konden gaan. Er was sprake van een grote rookontwikkeling vanuit het rieten dak, dat daarna volledig in brand stond. Dit had metershoge vlammen tot gevolg.



Rond half vijf vanochtend meldde de Veiligheidsregio dat de Rietstulp volledig verloren was gegaan bij de brand. Een naastgelegen pand wist de brandweer nog te redden, al ging een aangebouwde schuur wel verloren.



Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer zal hier samen met de politie onderzoek naar gaan doen.