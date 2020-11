Restaurant vergist zich één uur: burgemeester sluit per direct de tent

In een verklaring op Facebook laat eigenaar Jort Brink weten dat de sluiting het gevolg is van een vergissing. ‘Wij hadden niet vernomen dat met de aangescherpte regels van afgelopen woensdag 6 november de sluitingstijd van bezorgen en afhalen van 02.00 uur naar 01.00 uur is gegaan.’

‘Geen waarschuwing gehad’

Brink stelt dat hij de aangescherpte maatregel heeft gemist omdat deze werd aangekondigd in een ander document op rijksoverheid.nl dan de rest van de maatregelen. Ook heeft Burger Zaken naar eigen zeggen geen waarschuwingsbrief ontvangen die de gemeente naar ondernemers had gestuurd. ,,Hierin werd blijkbaar aangegeven dat er zeer streng wordt gehandhaafd. Zo geschiedde. Zonder het door te hebben zijn wij te lang door gegaan. Dit heeft de politie netjes gezien op de camera’s. Hierdoor heeft onze burgervader het besluit genomen om ons per direct te sluiten.’’

‘Natte’ kermis

Zelfs voor het personeel is het restaurant verboden terrein, meldt Brink. ,,We zijn op dit moment bezig om bezwaar te maken, maar we zijn er bang voor dat we niet eerder terug zijn dan na maandag 30 november. In onze ogen begrijpen wij het belang van volksgezondheid, maar voor één uur te lang doorgaan twee weken moeten sluiten, is toch van een natte kermis thuiskomen.’’



Het water dat Burger Zaken al aan de lippen stond, stijgt door de maatregel, volgens het restaurant in het hart van Harderwijk.