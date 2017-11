ROC's waarschuwen voor wegkapen studenten

Hanneke Berben, directrice van het ROC in Nijmegen, zegt er alles aan te doen om wat ze 'groenpluk' noemt, te voorkomen. ,,Daar maken we afspraken over met bedrijven in onze regio: zorg dat je onze stagiairs niet wegkaapt.’’



Een diploma is het beste toegangsbewijs voor de arbeidsmarkt, zo stelt ze. ,,Wegplukken zou echt kortetermijndenken zijn. Bedrijven snijden zichzelf in de vingers. Over een paar jaar, als er zich weer een crisis aandient, vliegen die jongeren er als eerste uit. En daarna komen ze zonder diploma nergens meer aan de bak.’’