Run op permanente woningen op Veluwse vakantieparken (ook al rijzen prijzen de pan uit)

Ondanks die prijsstijging staan mensen voor een dergelijke ‘vakantiewoning’ in de rij, stelt Henk Kraaijenhof van Kraaijenhof Vastgoed in Ermelo. ,,Je kan spreken van een run. Omdat je er nu permanent in een veelal aantrekkelijke omgeving mag wonen. Zodra er een te koop komt, is er veel belangstelling.”



Kraaijenhof Vastgoed is zelf actief op vakantiepark Slenck & Horst in Harderwijk, dat dit jaar verandert tot woonwijk. Op het park staan vrijstaande woningen. ,,Zo’n zes jaar geleden werden deze woningen verkocht voor gemiddeld 225.000 euro, nu verkopen we ze voor gemiddeld 400.000 euro.”