Ruzie escaleert in Putten: jongeren gaan elkaar te lijf met riemen, politie grijpt in

Agenten wisten een einde te maken aan het geëscaleerde gevecht. Diverse jongeren zijn gefouilleerd en hierbij kwam een verboden mes uit een broekzak tevoorschijn.



De verdachte is aangehouden voor verboden wapenbezit. Het mes is in beslag genomen en wordt vernietigd. Er zijn geen andere bijzonderheden aangetroffen.



De verdachte kreeg een proces-verbaal voor het bezit van het mes en is naar huis gestuurd.