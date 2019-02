Ruzie in organisatie maakt einde aan bijzondere oorlogsherdenking in Loenen

Vanwege trieste redenen komt er op 4 mei geen Ereveld Vol Leven op de erebegraafplaats in Loenen. De initiatiefnemers raakten gebrouilleerd en dat leidde de ondergang van het geliefde herdenkingsevenement in.

Ronduit indrukwekkend waren de beelden die Ereveld Vol Leven de afgelopen vier jaar opleverde. Achter de grafstenen op het Nationaal Ereveld Loenen namen levende mensen plaats die dezelfde leeftijd hadden als het oorlogsslachtoffer in het graf. Zo brachten ze honderden omgekomen burgers en militairen symbolisch tot leven.



De unieke herdenking groeide uit tot een landelijk evenement. De afgelopen drie jaar keken er in totaal ruim anderhalf miljoen mensen naar de documentaires die RTL4 er over uitzond. Zij kregen er echter niets van mee dat het achter de schermen hommeles was.

Volledig scherm De unieke herdenking groeide uit tot een landelijk evenement. © ANP Zo werkte Nathalie Toisuta onder protest mee aan de laatste editie. Samen met Dennis Brussaard ontwikkelde zij het concept van Ereveld Vol Leven. Maar gaandeweg de jaren verslechterde de relatie tussen de twee vrienden.



Toisuta voelde zich steeds ongemakkelijker bij de wijze waarop Ereveld Vol Leven uitgevoerd werd. ,,Het is bedacht vanuit systemische principes, onbewuste dynamieken in familiesystemen. Daar was steeds minder aandacht voor. Ik heb geprobeerd daarover in gesprek te gaan met Dennis en de Oorlogsgravenstichting (opdrachtgever, red.). Maar bij beide vond ik geen gehoor.’’

Rechtszaak

Omdat Brussaard volgens Toisuta ook nog eens claimde de enige geestelijk vader van het evenement te zijn, stapte ze afgelopen najaar naar de rechter. ,,Eigenlijk wil je dat natuurlijk helemaal niet bij iets waar het juist om vrede draait. Maar ik vond dat ik het wel moest aanvechten. Ik heb ook mijn principes van waaruit Ereveld Vol Leven is vormgegeven. Bovendien heb ik mijn hele netwerk, waaronder RTL4, ingebracht.”



Aan de uitspraak van de rechter - die oordeelde dat Ereveld Vol Leven niet meer mag plaatsvinden zonder toestemming van Toisuta - hield de Amsterdamse dan ook een dubbel gevoel over. ,,Enerzijds heeft het mij goed gedaan. Tegelijkertijd voel ik me ook verdrietig. Het was zó’n succes. Afgelopen jaar hadden we 600 mensen achter de graven staan. Ook voor hen is het heel droevig dat het nu niet meer doorgaat.’’

‘Diep ongelukkig’

Dat is één van de weinige dingen waar zij en Brussaard het nog wél over eens zijn. ,,Heel pijnlijk dat het op deze wijze moet’’, stelt de Huizenaar. Hij snapt nog steeds niet waarom Toisuta naar de rechter is gestapt.



,,Het gaat het er toch helemaal niet om van wie het idee is. Nathalie heeft mij juist ontzettend geholpen. Verder respecteer ik het systemisch werken. Maar we moeten het ook niet ingewikkelder maken dan het is. We zaten met het evenement juist op de goede weg. Dat wordt nu op een brute manier onderbroken. Duizenden mensen wordt iets heel moois onthouden. Dat stemt mij diep ongelukkig.’’

Volledig scherm Vrijwilligers en betrokkenen staan op het Nationaal Ereveld Loenen bij de graven van oorlogsslachtoffers. © ANP