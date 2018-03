Schaatsen? Pas op! 'Wakken verplaatsen zich in de nacht'

Meteoroloog Wilfred Janssen legt uit: ,,Door de wind slaan de golfjes in het wak aan één kant tegen het ijs, dat daardoor afbreekt. Aan de andere kant is het water stiller en groeit het ijs juist aan.'' Op die manier kan een wak in een nacht tijd zo een meter opschuiven.

Maar het aangegroeide ijs is na één nacht niet stevig genoeg om op te staan. ,,Daarom moet je niet te dicht bij een wak komen. Het ijs rondom lijkt misschien wel stevig, maar de kans is groot dat je er zo doorheen zakt.'' Eerder deze week werden meerdere schaatsers al verrast door te zwak ijs. Een 75-jarige man werd dit woensdag zelfs fataal .

Laatste dag

Omdat zaterdag de dooi inzet, is het vandaag de laatste echt goede dag om de ijzers onder te binden. Zondag is de schaatspret definitief voorbij. ,,Dan gaat het echt snel dooien, want dan komt de temperatuur alweer uit rond de 8 of 9 graden'', liet Weerplaza woensdag al weten.