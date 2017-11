Senioren in Apeldoorn overdonderd door komst Turkse leeftijdsgenoten

Quote Als hier straks alleen maar Turks om me heen gesproken wordt, voel ik me niet meer thuis. Bewoonster Anneke Wolters (67) Het gaat om senioren met een Turkse achtergrond die thuiszorg ontvangen via thuiszorgorganisatie Waalstad. De huidige bewoners zijn met een brief en een bijeenkomst op de hoogte gebracht van de plannen. Elk volgende appartement dat vanaf nu vrijkomt, wordt aangeboden aan een cliënt van Thuiszorg Waalstad.



Midden in Apeldoorn Zuid staat het complex, met 19 appartementen geschikt voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen. Een ideale plek, met een bushalte voor de deur en het winkelcentrum Hart van Zuid op een steenworp afstand.

Thuis

Bewoonster Anneke Wolters (67) is op z'n zachtst gezegd niet blij, zeg maar gerust boos. ,,We hebben een brief gekregen en een week later was er een bijeenkomst, maar we staan voor een voldongen feit. Ik heb niks tegen Turken, ben 27 jaar lang in Turkije op vakantie geweest, maar als hier straks alleen maar Turks om me heen gesproken wordt, voel ik me niet meer thuis.''

Wolters woont sinds vier jaar in haar appartement op de tweede verdieping van het complex, waar ze als alleenstaande meer dan genoeg ruimte heeft met een slaapkamer en een ruim berghok.,,Ik hoef niet ergens anders of groter te wonen, ik woon hier prima. Toen ik genoeg punten had om hier te komen wonen, waren er nog zeven mensen die hier ook graag wilden huren. Dus dat Ons Huis nu in de brief schrijft dat deze appartementen niet meer in trek zijn, dat is gewoon bullshit, een kutsmoes. Sorry voor mijn woorden, schat.''

Wolters is niet de enige die zich opwindt over de plannen. Bewoner Harry Morée is net terug uit het ziekenhuis, en kon daardoor niet bij de bijeenkomst van dinsdagmiddag aanwezig zijn. ,,Ik heb de brief hier nog wel ergens liggen, en ben het totaal niet eens met de gang van zaken. We mogen hier wel blijven wonen, het mag wel, maar eigenlijk moeten we gewoon oprotten. Zij willen dit pand hebben.''

Klein-Turkije

Quote Als ze een paar appartementen aanbieden aan Turken, dan zou ik dat prima vinden. Bewoner Harry Morée (58) De 58-jarige bewoner vindt het 'van de zotte' dat de woningbouw zich met de zorg bemoeit. ,,Dat is helemaal de taak van de woningbouw niet. Er zijn genoeg senioren die hier willen wonen, laat dat gewoon zo.'' Hij is bang dat de flat verandert in 'klein-Turkije'.



,,Als ze een paar appartementen aanbieden aan Turken, dan zou ik dat prima vinden. Ik ben zelf van Indonesische afkomst, hier verderop woont een Molukker, een paar Turken in het complex erbij kan prima. Maar als hele complex volkomt met Turken van een oudere generatie, die spreken bijna geen Nederlands. Daar ben ik het niet mee eens, we wonen allemaal in Nederland en dan hoor je ook de Nederlandse taal te kennen. Maar ik ga niet verhuizen, echt niet.''



Bewoner Jan Veldhuis is gisteren, een dag na de informatiebijeenkomst, direct op zoek gegaan naar een nieuwe woning. ,,Ik woon hier al elf jaar, en heb heel veel geregeld voor de flat. Er is verlichting beneden gekomen, en ik probeer al tien jaar een intercom bij de deur te krijgen. Iedereen kan nu zo naar binnen. Dat was altijd te duur, en nu ineens kan dat wel, werd me tijdens de bijeenkomst verteld. Ik heb niks tegen Turken, je hebt goede en slechte, maar ik ben wel bang voor problemen. Zodra ik een mooi huis heb, ga ik weg.''

Te goed om te slopen

Arjen Jongstra, directeur-bestuurder bij woonstichting Ons Huis legt uit waarom ze deze stap nemen. ,,In dit segment is er vrij veel aanbod in Apeldoorn, en we hebben gezien dat dit complex soms lastig vol te krijgen is. Ons Huis heeft nagedacht over wat we met dit complex aan moeten, het is nog te goed om te slopen. Als woonstichting zijn we er voor om mensen te huisvesten, en zijn we er voor alle doelgroepen. De samenwerking met Thuiszorg Waalstad past hier.''