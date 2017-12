Serious Request breekt door grens van 100 miljoen in Apeldoorn

APELDOORN - De laatste tussenstand voordat de drie dj's het Glazen Huis in Apeldoorn verlaten is 4.225.691 euro. Dat betekent dat het totaal aan donaties voor Serious Request in de afgelopen veertien jaar boven de 100 miljoen euro uitkomt.