Slachthuis op de Veluwe weer de fout in: camerabeelden tonen mishandeling varkens en koeien

Op de camerabeelden van eind vorig jaar is te zien hoe de varkens en koeien richting de slachtplek worden geslagen met een peddel: die heeft een platte en scherpe kant, wat het slaan extra pijnlijk maakt voor de dieren. Ook delen de stalmedewerkers stroomstoten uit. Dat zou worden gedaan om zo snel mogelijk te produceren. De mishandelingen vinden bewust plaats: stalmedewerkers wijzen elkaar op de hangende camera‘s, om in dat zicht geen overtreding te maken. Ook attenderen ze elkaar als de NVWA-dierenarts in aantocht is.

In opspraak

De video‘s werden gemaakt door een dierenactivist, die in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood solliciteerde bij Gosschalk. Hij filmde in totaal 20 dagen aan materiaal bij de slachterij aan de Oenerweg. Gosschalk is één van de grotere slachthuizen in Nederland, waar iedere dag 5000 varkens en 600 runderen worden geslacht.



Het bedrijf uit Epe komt niet voor het eerst in opspraak: men stond al onder permanent toezicht van de NVWA, aangezien Gosschalk al meerdere overtredingen beging. Daarvoor kreeg de slachterij waarschuwingen en boetes.