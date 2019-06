Slachtoffer brand Camping Heerewaarden in Brandwondencentrum Beverwijk

updateHEEREWAARDEN - De man die zaterdagavond bij de brand op Camping Heerewaarden gewond raakte, wordt behandeld in het brandwondencentrum in Beverwijk. Dat meldt de politie zondagmiddag. Hoe ernstig zijn verwondingen momenteel zijn, is niet bekend.