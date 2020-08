SP wil opheldering over studie naar beregening: waarom deel je concept met belangenclub LTO?

Maar, de informatie die LTO Noord zelf de lucht in slingerde, had nog niet naar buiten mogen komen, omdat de beregeningsstudie nog niet volledig klaar is.



SP’er Futselaar vraagt nu aan de minister of zij ook vindt dat het ‘zorgvuldiger’ zou zijn geweest om de conceptversie niet voor te leggen aan belangenorganisaties als LTO. Dat met het oog op wetenschappelijke onafhankelijkheid.



Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat weten het ‘niet netjes’ te vinden dat een conceptconclusie is gedeeld. ,,Veel meer kan ik er niet over zeggen’’, stelt een woordvoerder. Ze geeft aan dat het concept van de beregeningsstudie vorige week ter sprake is gekomen in een sectoroverleg om ‘reacties te kunnen verwerken’. Het is uiteraard nooit de bedoeling de uitkomsten van een onderzoek later te veranderen, voegt ze toe.