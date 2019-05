Speed pedelecs mogen in de bebouwde kom niet harder dan 30 kilometer per uur

Jouw meningEen 60-jarige man uit Renkum overleed woensdag nadat hij een dag ervoor in Beuningen met zijn e-bike op een fietser botste. Na eerdere ongevallen met deze speed pedelecs, waarmee je wel 45 kilometer per uur kunt rijden, is de discussie over de verkeersveiligheid in volle gang. Zowel de provincie Gelderland, BOVAG als RAI Vereniging pleiten voor betere regels.