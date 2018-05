Speedboot vaart over meisje (16), ook 16-jarige jongen zwaargewond

Een 16-jarig meisje uit de Noordoostpolder is zwaargewond geraakt, nadat een speedboot over haar heen is gevaren. Het meisje zat gisteravond met een 16-jarige jongen uit Lemmer in een rubberbootje. Het ongeluk vond plaats in jachthaven De Brekken bij Lemmer. De 19-jarige schipper van de speedboot vluchtte na het ongeluk.